Москва21 авг Вести.Готовность Ленского моста в Якутии составляет 12%. Об этом глава Якутии Айсен Николаев сообщил информационной службе "Вести".

По его словам, Ленский мост - один из крупнейших проектов транспортной инфраструктуры всей страны.

Строительная готовность сегодня порядка 12%. Его появление коренным образом исполнит изменит транспортную связанность всей северо-восточной части страны и исполнит вековую мечту якутян сообщи Николаев

Мост, строительство которого началось осенью 2024 года, призван связать столицу республики, город Якутск, с ключевыми транспортными артериями страны, обеспечив круглогодичное наземное сообщение. Длина его составит 4,6 км, а общая протяженность новой автодороги с двумя подъездами – 14,5 км. Ориентировочная стоимость проекта - 170 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Якутии установили второй коффердам для строительства Ленского моста.