Москва21 авг Вести.Глава Якутии Айсен Николаев сообщил информационной службе "Вести", что к 400-летию Якутска в городе восстановят ряд исторических объектов, например, Троицкий собор.

Юбилейная дата будет отмечаться в 2032 году.

Сегодня цифровые технологии позволяют очень много реконструировать. Мы намерены восстанавливать ряд объектов древнейших тоже по Якутску, таких как Троицкий собор, например. Есть у нас и интерес восстановления ряда исторических таких объектов в самом городе Якутске. Это так называемый "Старый Город-2", проект, который должен создать в Якутске достаточно большую историко-рекреационную зону, в первую очередь направленную для туристов рассказал глава республики

Глава региона Айсен Николаев выразил уверенность, что город станет "лучшим на вечной мерзлоте".

Троицкий храм в Якутске построили в начале XVIII века, он является старейшим зданием в городе.

Ранее Николаев также сообщал о строительной готовности Ленского моста.