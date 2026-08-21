Николаев: вопросы на уровне муниципалитетов между странами решаются легче всего

Глава Якутии рассказал, как строится дипломатия муниципалитетов разных стран Николаев: вопросы на уровне муниципалитетов между странами решаются легче всего

Москва21 авг Вести.Вопросы на уровне муниципалитетов между странами решаются легче всего, эти отношения также становятся основой для сотрудничества между государствами. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава Якутии, сопредседатель всемирной организации "Объединенные города и местные власти" Айсен Николаев.

По словам Николаева, площадка Всемирной организации позволяет делиться опытом напрямую между муниципалитетами и быстрее решать вопросы.

Я считаю, что вопросы народной дипломатии на уровне муниципалитетов решаются легче всего. Потому что там прямые связи между людьми по разным направлениям, начиная от культуры, спорта, гуманитарных обменов. Эти связи в будущем позволят и на уровне государств решать вопросы более быстрыми темпами сказал он

Глава Якутии отметил, что у региона есть опыт взаимодействия с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией, Китаем, Индией и Кореей, что позволяет сегодня сохранять устойчивые связи со странами.

Например, Северный форум по устойчивому развитию, который Якутия проводит уже многие годы, сегодня является, по нашим оценкам, той площадкой, на которой считают для себя возможным участвовать эксперты из США, Канады, Исландии, Норвегии. И мы через них доносим свою точку зрения, свою правду до всего сообщества подчеркнул Николаев

Он уточнил, что благодаря такому обмену опытом, например, США и страны Европы просят Россию поделиться опытом цифровизации.