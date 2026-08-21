Москва21 авг Вести.Страны США и Европы просят российских коллег поделиться опытом в вопросах цифровизации государственного и муниципального управления. Об этом глава Якутии Айсен Николаев рассказал в интервью ИС "Вести".

Я участвовал недавно в большом саммите в Марокко, и в вопросах, как это для многих странно ни прозвучит, цифровизации именно государственных, муниципальных услуг мы за эти годы сделали колоссальный рывок, тогда как другие страны остались на примерно том же уровне. Причем речь идет не о каких-то там странах третьего мира, речь идет о достаточно развитых американских и европейских государствах, которые тоже с огромным интересом наблюдают и просят поделиться опытом цифровизации в области государственного и муниципального управления сообщил он

Николаев отметил, что международная организация "Объединенные города и местные власти" объединяет 240 тысяч муниципалитетов и регионов со всего мира.

Конечно же, пять сопрезидентов, которые есть у организации, имеют крайне важное значение. Мы уже выступаем не от имени отдельных отделений, вот таких, как евразийское или африканское, а целом мы выступаем от имени организации. И то, что у России сейчас появился сопрезидент, это мы считаем вот для нынешнего времени очень важное событие подчеркнул Николаев

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что цифровизация государственных услуг позволила сэкономить людям огромное количество времени: получение справок, которое раньше занимало полдня, теперь решается за минуты, а само взаимодействие с государственными органами перешло в онлайн.