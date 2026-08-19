Путин привел Москву как пример применения цифровых технологий в социальной сфере Путин назвал Москву показательным примером применения цифровых технологий

Москва19 авг Вести.Президент России Владимир Путин назвал Москву наиболее показательным примером применения цифровых технологий в социальной сфере.

Надо максимально широко, по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Ну, конечно, легче всего говорить о Москве, но тем не менее это наиболее яркий пример сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Глава государства отдельно отметил использование цифровых решений в московской медицине. По его словам, рентгеновские снимки обрабатываются в едином центре, причем с применением компьютерного зрения это происходит буквально за секунду.

Путин подчеркнул, что такой подход позволяет проводить исследования качественно и удобно для пациентов, одновременно снижая нагрузку на врачей.