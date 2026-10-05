Москва5 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов поддержал идею одного из участников беседы о создании единой нейросети в сфере образования.

При обсуждении этой инициативы глава государства подчеркнул, что к внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс нельзя относиться "примитивно", поскольку бездумное использование ИИ школьниками снижает их успеваемость.

Нужно всегда стремиться к тому, чтобы ребенок тренировал свои возможности. А для этого его нужно заинтересовывать в работе над предметом, в работе над решением конкретной задачи. Нужно, чтобы у ребенка интерес возник к тому, что он сделает сам, лично, а не просто к получению результата после нажатия какой-то кнопочки. Вот это чрезвычайно важная вещь. И при использовании возможностей искусственного интеллекта нужно обязательно это иметь в виду. Идея, о которой вы сказали - создать нейросеть, которая бы позволяла прежде всего учителю и, в известной степени, ученику, когда это нужно и в нужных объемах, [решать ее] - конечно, идея очень хорошая, давайте этим позанимаемся сказал Путин

Ранее Владимир Путин заявил, что без работы учителей невозможен технологический суверенитет России. Президент подчеркнул, что от работы педагогов напрямую зависит, как Россия справится с вызовами XXI века.