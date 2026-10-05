Москва5 октВести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов поддержал идею одного из участников беседы о создании единой нейросети в сфере образования.
При обсуждении этой инициативы глава государства подчеркнул, что к внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс нельзя относиться "примитивно", поскольку бездумное использование ИИ школьниками снижает их успеваемость.
Нужно всегда стремиться к тому, чтобы ребенок тренировал свои возможности. А для этого его нужно заинтересовывать в работе над предметом, в работе над решением конкретной задачи. Нужно, чтобы у ребенка интерес возник к тому, что он сделает сам, лично, а не просто к получению результата после нажатия какой-то кнопочки. Вот это чрезвычайно важная вещь. И при использовании возможностей искусственного интеллекта нужно обязательно это иметь в виду. Идея, о которой вы сказали - создать нейросеть, которая бы позволяла прежде всего учителю и, в известной степени, ученику, когда это нужно и в нужных объемах, [решать ее] - конечно, идея очень хорошая, давайте этим позанимаемсясказал Путин
Ранее Владимир Путин заявил, что без работы учителей невозможен технологический суверенитет России. Президент подчеркнул, что от работы педагогов напрямую зависит, как Россия справится с вызовами XXI века.