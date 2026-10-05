Москва5 октВести.Нельзя допускать ситуацию, при которой развитие искусственного интеллекта в школах приведет к деградации населения и обесцениванию развития интеллектуальных способностей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.
По его словам, ребенку нужно учиться тренировать собственные возможности путем повышения интереса к получению знаний.
Если использование искусственного интеллекта сводится к тому только, чтобы ученик нажимал кнопочку для конкретного ответа, правильного ответа, и сам не включал голову и не заставлял, не тренировал бы свои нейросети, то вот это ведет к, прямо скажем, неблагоприятному и опасному результатуподчеркнул российский лидер
Путин отметил, что те, кто не использует искусственный интеллект, показали лучшие результаты в различных олимпиадах и конкурсах.
Ранее президент России поддержал идею одного из участников беседы о создании единой нейросети в сфере образования.