Путин: нельзя допустить, чтобы образование с развитием ИИ деградировало

Путин призвал не допускать деградации образования в связи с развитием ИИ Путин: нельзя допустить, чтобы образование с развитием ИИ деградировало

Москва5 окт Вести.Нельзя допускать ситуацию, при которой развитие искусственного интеллекта в школах приведет к деградации населения и обесцениванию развития интеллектуальных способностей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

По его словам, ребенку нужно учиться тренировать собственные возможности путем повышения интереса к получению знаний.

Если использование искусственного интеллекта сводится к тому только, чтобы ученик нажимал кнопочку для конкретного ответа, правильного ответа, и сам не включал голову и не заставлял, не тренировал бы свои нейросети, то вот это ведет к, прямо скажем, неблагоприятному и опасному результату подчеркнул российский лидер

Путин отметил, что те, кто не использует искусственный интеллект, показали лучшие результаты в различных олимпиадах и конкурсах.

Ранее президент России поддержал идею одного из участников беседы о создании единой нейросети в сфере образования.