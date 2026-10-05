Москва5 окт Вести.Россия продолжит обновлять и делать более комфортной для учеников и преподавателей всю инфраструктуру образования.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня учителя.

Обязательно продолжим обновлять, а значит, делать более комфортными и для учеников, и для преподавателей школы, колледжи, вузы – в целом всю инфраструктуру образования сообщил глава государства

Он отметил, что также важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы, обеспечить и их преемственность, и гармоничное сочетание с самыми современными методиками.

Но какие бы новые технологии ни приходили в школы, уверен, неизменным остается главное: личность учителя, наше уважение и признательность за ваш каждодневный, с полной отдачей труд. Именно вы учите мыслить, воспитываете характер, вдохновляете на добрые дела заключил президент

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя. Он подчеркнул, что учитель – это не профессия, а признание.