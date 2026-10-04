"Это призвание": Володин поздравил учителей с их наступающим праздником Володин поздравил учителей с наступающим профессиональным праздником

Москва4 окт Вести.Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя, который будут праздновать 5 октября. Соответствующее видео опубликовано на его канале в МАХ.

Володин подчеркнул, что учитель – это не профессия, а признание.

Получается только у того, кто сделал выбор своей жизни: быть с детьми, передавать им знания, любить детей. А это базовые качества человека. Поэтому тот, кто ими обладает, несет добро, теплоту, внимание. Это бесценно, потому что это (быть учителем. – Прим. ред.) миссия сказал председатель Госдумы

Спикер ГД выразил слова благодарности учителям за выбор, который они сделали, и поздравил с наступающим праздником.

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