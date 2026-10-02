Москва2 октВести.Лучшим подарком российским учителям к профессиональному празднику будет денежная выплата. Такого мнения придерживается заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.
По его словам, поддержать педагогов можно не только федеральной выплатой, но и региональными.
Лучший подарок ко Дню учителя – это муниципальные, региональные и федеральные выплаты. Я считаю, что должна быть федеральная единая выплата, региональная выплата. И я думаю, что и муниципалитеты наши могут поддержать. Размер федеральной выплаты должен быть, я считаю, не менее одного МРОТасказал Гриб в беседе с РИА Новости
Он добавил, что регионы и муниципалитеты тоже могли бы ввести дополнительные выплаты учителям. Их размер может определяться, исходя возможностей бюджетов.
День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября.
В настоящее время размер минимальной оплаты труда (МРОТ) составляет 27 093 рубля.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил педагогов с наступающим профессиональным праздником. Он пожелал учителям успехов и благополучия.