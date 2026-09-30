В Госдуме призвали увеличить МРОТ до 50 тыс. рублей Миронов предложил увеличить МРОТ до 50 тыс. рублей

Москва30 сен Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" и глава фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду, 30 сентября.

Проект федерального закона предусматривает установление с 1 января 2027 года минимального размера оплаты труда в сумме 50 000 рублей в месяц говорится в пояснительной записке к документу

По мнению авторов законопроекта, повышение МРОТ поспособствует росту доходов работников и расширению внутреннего потребительского спроса, а также повышению привлекательности легальной занятости.

В последний раз федеральный МРОТ повышали 1 января 2026 года. Его размер на текущий момент составляет 27 093 рубля в месяц. По сравнению с 2025 годом минимальный размер оплаты труда вырос сразу на 20,7% (или на 4 653 рубля).

Ранее в сентябре министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2027 году МРОТ вырастет почти на две тысячи рублей.