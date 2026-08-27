Эксперт Балынин: МРОТ в 2027 году может вырасти до 32,7 тысячи рублей

Эксперт предсказал рост МРОТ в следующем году до 32 тысяч рублей Эксперт Балынин: МРОТ в 2027 году может вырасти до 32,7 тысячи рублей

Москва27 авг Вести.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ в следующем году может достичь 32,7 тысячи рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Он уточнил, что в 2025 году МРОТ вырос на 16,2%, а в 2026 – на 20,74%.

Если МРОТ будет увеличен в 2027 году темпами из данного диапазона, то его величина составит 31 596 - 32 712 рублей пояснил эксперт

Ранее Балынин рассказал, что прожиточный минимум проиндексируют в 2027 году на 5-7%, его величина может превысить 20 тыс. руб.