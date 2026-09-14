Партия Миронова назвала необходимостью повышение пенсии до 50 тысяч рублей

В Госдуме предложили увеличить минимальную пенсию до 50 тысяч рублей Партия Миронова назвала необходимостью повышение пенсии до 50 тысяч рублей

Москва14 сен Вести.Депутаты Госдумы от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым намерены внести 14 сентября на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий повышение размера минимальной страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей.

Инициатива представляет собой дополнение в Федеральный закон "О государственной социальной помощи", сообщает РИА Новости.

Общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера, проживающего на территории Российской Федерации, не может быть менее 50 000 рублей в месяц говорится в тексте проекта

Авторы документа указали в пояснительной записке, что установление такого размера пенсии социально необходимым и экономически обоснованным шагом. По их словам, реализация инициативы будет способствовать приведению российской системы пенсионного обеспечения в соответствие с международными стандартами соцзащиты.

Ранее сообщалось, что в 2027 году страховая пенсия по старости будет индексироваться дважды: 1 февраля и 1 апреля.