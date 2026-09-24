Силуанов: МРОТ в 2027 году увеличится до 28,9 тыс. рублей

МРОТ в 2027 году вырастет почти на две тысячи рублей Силуанов: МРОТ в 2027 году увеличится до 28,9 тыс. рублей

Москва24 сен Вести.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году составит 28 935 рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства России.

Он подчеркнул, что поставленная президентом Владимиром Путиным задача по доведению МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена.

Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей, или увеличится на 6,8% - это прогнозный рост заработных плат в следующем году сказал Силуанов

В 2026 году МРОТ достиг 27 тысяч рублей, сообщал премьер России Михаил Мишустин. Рост этого показателя затронул более 4,5 миллиона человек.

Ранее сервис SuperJob сообщил, что россияне хотят видеть размер МРОТ на уровне от 50 тысяч до 64 тысяч рублей в зависимости от региона проживания.