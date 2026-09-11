SuberJob: наибольшие запросы к уровню МРОТ – у жителей Москвы и Петербурга

Россияне озвучили желаемый размер МРОТ SuberJob: наибольшие запросы к уровню МРОТ – у жителей Москвы и Петербурга

Москва11 сен Вести.Наибольшие требования к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в России предъявляют жители Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Как показали результаты опроса, москвичи полагают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей.

Петербуржцы называют чуть более скромную сумму - 60 тысяч рублей говорится в публикации

Вместе с тем в Хабаровске желаемый размер МРОТ оценивается на уровне 58 тысяч рублей, в Красноярке - 57,6 тысячи рублей, Краснодаре - 57,3 тысячи рублей.

Самые низкие ожидания зафиксированы среди жителей Кирова (50,4 тысячи рублей), Волгограда (50,6 тысячи рублей) и Ижевска (50,9 тысячи рублей).

В опросе приняли участие более 27 тысяч человек.

Ранее член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева заявила, что МРОТ в России в 2027 году может вырасти примерно на 15% и составить 31 тысячу рублей.