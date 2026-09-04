Сенатор Дягилева: в 2027 году МРОТ может вырасти на 15%, до 31 тыс. рублей

Сенатор Дягилева: МРОТ может составить 31 тыс. рублей в 2027 году Сенатор Дягилева: в 2027 году МРОТ может вырасти на 15%, до 31 тыс. рублей

Москва4 сен Вести.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году может вырасти примерно на 15% и составить 31 тысячу рублей. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По ее словам, которые приводит ТАСС, размер индексации социальных выплат в 2027 году будет зависеть от сбалансированности бюджета.

К 2030 году должен увеличиться размер МРОТ до 35 тыс. рублей. А сегодня, к бюджету следующего года, по оценкам экспертов, это [МРОТ] может составить порядка 31 тыс., то есть рост порядка 15% сказала Дягилева

С начала 2026 года МРОТ составляет 27 093 рубля.

В конце августа доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин говорил, что МРОТ в России в 2027 году может достичь 32,7 тысячи рублей.