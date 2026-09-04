Москва4 сенВести.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году может вырасти примерно на 15% и составить 31 тысячу рублей. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
По ее словам, которые приводит ТАСС, размер индексации социальных выплат в 2027 году будет зависеть от сбалансированности бюджета.
К 2030 году должен увеличиться размер МРОТ до 35 тыс. рублей. А сегодня, к бюджету следующего года, по оценкам экспертов, это [МРОТ] может составить порядка 31 тыс., то есть рост порядка 15%сказала Дягилева
С начала 2026 года МРОТ составляет 27 093 рубля.
В конце августа доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин говорил, что МРОТ в России в 2027 году может достичь 32,7 тысячи рублей.