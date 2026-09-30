В Общественной палате РФ предложили ввести выплату к Дню пожилых людей Выплату к Дню пожилых людей предложили ввести в Общественной палате РФ

Москва30 сен Вести.В России необходимо ввести федеральную выплату не менее 10 тыс. рублей к Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости.

Считаю, что необходимо установить федеральные выплаты для пенсионеров в Международный день пожилых людей. Размер такой меры поддержки должен составлять не менее 10 тысяч рублей отметил Гриб

По его словам, уместны также дополнительные выплаты для пожилых граждан на юбилейные дни рождения, начиная с 70 лет. Гриб считает, что чем старше человек, тем больше может быть сумма поддержки от государства. При этом замсекретаря Общественной палаты предложил учитывать трудовой стаж, количество детей и внуков, а также заслуги пожилого человека - ордена и медали.

Ранее сообщалось, что к 1 октября, когда в России отмечается День пожилого человека, многие пенсионеры получат дополнительные выплаты.