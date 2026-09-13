Москва13 сенВести.К 1 октября 2026 года, когда в России отмечается День пожилого человека, многие пенсионеры получат дополнительные выплаты. Life.ru разбирался кто, где и сколько получит.
Так, с этого дня на 4% вырастут военные пенсии и выплаты работникам силовых ведомств, поскольку будет проведена индексация денежного довольствия действующей армии и силовиков. Дело в том, что размеры военных пенсий привязаны именно к этому денежному довольствию. Прибавку получат бывшие военнослужащие, а также сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, СК РФ, МЧС, ФСИН, органов госохраны и таможни.
Получат выплаты и пенсионеры в ряде регионов.
Так, в Ненецком автономном округе размер выплаты составляет 10 400 рублей — для людей пожилого возраста, не достигших 70 лет, и 17 272,32 рубля — для тех, кто старше.
Прибавки получат и пенсионеры Приморского края.
Из постановление правительства Приморского края от 1 июня 2026 г. следует, что ко Дню пожилого человека пенсионеры региона получат по 1 000 рублей. В этом году она положена жителям региона, которые были пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2025 года. Причем выплату сделают вне зависимости от того, работает пенсионер или нетпояснила юрист Елена Кузнецова
В Челябинской области пенсионеры получат ко Дню пожилого человека по 800 рублей. Право на выплату имеют женщины, которые достигнут возраста 55 лет, и мужчины старше 60 лет.
Кстати, большинство пенсионеров уже получили деньги в августе. После 1 октября выплату получат те, кто выйдет на заслуженный отдых в августе-сентябре.