Москва13 сен Вести.К 1 октября 2026 года, когда в России отмечается День пожилого человека, многие пенсионеры получат дополнительные выплаты. Life.ru разбирался кто, где и сколько получит.

Так, с этого дня на 4% вырастут военные пенсии и выплаты работникам силовых ведомств, поскольку будет проведена индексация денежного довольствия действующей армии и силовиков. Дело в том, что размеры военных пенсий привязаны именно к этому денежному довольствию. Прибавку получат бывшие военнослужащие, а также сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, СК РФ, МЧС, ФСИН, органов госохраны и таможни.

Получат выплаты и пенсионеры в ряде регионов.

Так, в Ненецком автономном округе размер выплаты составляет 10 400 рублей — для людей пожилого возраста, не достигших 70 лет, и 17 272,32 рубля — для тех, кто старше.

Прибавки получат и пенсионеры Приморского края.

Из постановление правительства Приморского края от 1 июня 2026 г. следует, что ко Дню пожилого человека пенсионеры региона получат по 1 000 рублей. В этом году она положена жителям региона, которые были пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2025 года. Причем выплату сделают вне зависимости от того, работает пенсионер или нет пояснила юрист Елена Кузнецова

В Челябинской области пенсионеры получат ко Дню пожилого человека по 800 рублей. Право на выплату имеют женщины, которые достигнут возраста 55 лет, и мужчины старше 60 лет.

Кстати, большинство пенсионеров уже получили деньги в августе. После 1 октября выплату получат те, кто выйдет на заслуженный отдых в августе-сентябре.