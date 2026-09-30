Сафонов: с октября вырастут выплаты пенсионерам от 80 лет и инвалидам I группы

Названы две категории россиян с правом на повышенную пенсию с 1 октября Сафонов: с октября вырастут выплаты пенсионерам от 80 лет и инвалидам I группы

Москва30 сен Вести.С октября в России страховое пособие по старости в увеличенном размере автоматически будут начислять пенсионерам, которые в сентябре отметили 80-летие, а также гражданам, получившим I группу инвалидности.

Об этом в беседе с ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

В 2027 году страховые пенсии по старости в среднем могут суммарно вырасти на 2,6 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 октября в России проиндексируют на 4% оклады военнослужащих и отдельных сотрудников силовых ведомств.