С 1 октября оклады военных в России проиндексируют на 4%

Оклады военных в России проиндексируют с 1 октября на 4% С 1 октября оклады военных в России проиндексируют на 4%

Москва30 сен Вести.С 1 октября оклады военнослужащих и отдельных сотрудников силовых ведомств в России будут проиндексированы на 4%, согласно решению правительства РФ. Об этом сообщила РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.

Планируемая с 1 октября 2026 года индексация окладов военнослужащих и отдельных категорий сотрудников силовых ведомств на 4% направлена на поддержание покупательной способности денежного довольствия пояснила эксперт

По ее словам, повышение фиксированной зарплаты и всех связанных с ней надбавок с учетом инфляции касается граждан России с военными и служебными званиями, например, военных Минобороны или полицейских.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в России ожидается повышение пенсионных выплат для бывших военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, граждан старше 80 лет и получателей пенсии, которым впервые установили I группу инвалидности.