Новые правила для банков, маркетплейсов и самозанятых с 1 октября

Что изменится в финансах россиян с 1 октября: пенсии, банкоматы и маркетплейсы Новые правила для банков, маркетплейсов и самозанятых с 1 октября

Москва20 сен Вести.С 1 октября 2026 года в России вступает в силу ряд важных изменений, затрагивающих пенсионные выплаты, банковские операции с наличными, работу маркетплейсов и сотрудничество с самозанятыми гражданами.

1. Индексация пенсий и надбавки

• Военные пенсионеры: с 1 октября военные пенсии будут проиндексированы на 4%. Размер выплат рассчитывается исходя из законодательно зафиксированного показателя 93,59% от суммы денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

• Достигшие 80 лет и инвалиды I группы: пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также гражданам, оформившим первую группу инвалидности, удваивают фиксированную выплату к страховой пенсии — до 19 169,38 рубля в месяц. Перерасчет производится автоматически.

• Доплаты за иждивенцев: предусмотрена надбавка к фиксированной выплате (исчисляется от базовых 9584,69 рубля) за нетрудоспособных членов семьи: 3194,90 рубля — за одного (1/3), 6389,80 рубля — за двоих (2/3) и 9584,69 рубля — за троих и более иждивенцев (100%). Оформляется по заявлению.

• Отказ от набора социальных услуг (НСУ): до 1 октября федеральные льготники могут подать заявление через "Госуслуги", МФЦ или Соцфонд, чтобы с 1 января 2027 года заменить натуральные льготы денежной компенсацией (в 2026 году ее полный эквивалент составляет 1825,25 рубля в месяц).

2. Пополнение счетов наличными через чужие банкоматы по СБП

С 1 октября банки получают техническую возможность запускать пополнение счетов клиентов через банкоматы сторонних кредитных организаций с использованием Системы быстрых платежей (cash-in).

• Банк России установил следующие лимиты: до 25 тыс. рублей за одну операцию, до 50 тыс. рублей в сутки и не более 200 тыс. рублей в месяц.

• Услуга не расходует бесплатный лимит на переводы между своими счетами (30 млн рублей), однако банки вправе взимать за внесение наличных комиссию. Внедрение сервиса остается на усмотрение самих банков.

3. Закон о платформенной экономике

1 октября вступает в силу Федеральный закон № 289-ФЗ, регулирующий работу цифровых агрегаторов и маркетплейсов, входящих в специальный реестр (критерии: от 100 тыс. пользователей в сутки и от 50 млрд рублей оборота либо 10 тыс. активных партнеров). В предварительный перечень вошли 12 площадок: Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет", "Яндекс Go", "Яндекс Еда", "Яндекс Путешествия", Avito, Delivery Club, Lamoda, "Купер", "Магнит Маркет" и Joom.

• Для продавцов: агрегаторам запрещено менять условия задним числом (уведомлять об изменениях обязаны минимум за 15 дней), внедряется единый стандартизированный договор вместо разрозненных приложений, обеспечивается обязательный электронный документооборот и расширяются поля для обязательной сертификации товаров.

• Для покупателей: механизмы возврата товаров, денег и подачи претензий должны быть встроены непосредственно в интерфейс платформы, а агрегаторы обязаны проверять маркировку, лицензии и открыто сообщать статус посредника.

4. Ограничения на занятость самозанятых через платформы

Вступает в силу постановление правительства РФ № 760, направленное на борьбу с подменой трудовых отношений.

• Систематической работой на одного заказчика через платформу признается занятость от 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд.

• В случае превышения лимита платформа обязана заблокировать распределение заказов между данной конкретной парой "заказчик — исполнитель". При этом самозанятый сохраняет возможность брать заказы у других контрагентов.