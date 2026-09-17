Самые высокие доходы у самозанятых оказались в сферах перевозок и логистики

Перевозки и логистика стали самыми прибыльными сферами для самозанятых Самые высокие доходы у самозанятых оказались в сферах перевозок и логистики

Москва17 сен Вести.Больше всех зарабатывают самозанятые в сферах перевозок и логистики. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные hh.ru.

Самыми прибыльными для самозанятых остаются перевозки и логистика (медианный доход порядка 145 тыс. рублей), строительство (99,5 тыс.), финансовый сектор (82,4 тыс.), IT (79 тыс.) и общепит (68 тыс. рублей) говорится в публикации

При этом, по данным издания, больше всего предложений для фрилансеров оказалось в розничной торговле (12 тысяч), в IT-сфере (4 тысячи), в финансах (3 тысячи) и в образовании (2,3 тысячи).

В тексте отмечается, что у многих фрилансеров в этом году доход вырос: так, специалисты по ремонту и строительству начали зарабатывать на 20,3% больше, в сфере компьютерной помощи – на 18,3%, оплата труда дизайнеров увеличилась на 13,7%, а бухгалтеров – на 10%.

При этом сильно снизились доходы самозанятых веб-разработчиков – на 10,1%. Меньше стали получать и курьеры – разница по сравнению с прошлым годом составляет 9%.