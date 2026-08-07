Больше всего вакансий для пенсионеров в сферах торговли, транспорта и логистики

Названы сферы с наибольшим числом вакансий для пенсионеров Больше всего вакансий для пенсионеров в сферах торговли, транспорта и логистики

Москва7 авг Вести.Больше всего вакансий, подходящих пенсионерам, относится к сферам торговли, транспорта и логистики, а также там, где требуется специальный опыт работы, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор".

Больше всего вакансий для соискателей старшего возраста сосредоточено в торговле – их доля составляет 27% от общего числа предложений. На втором месте – работа без специальной подготовки и опыта (26%), замыкает тройку лидеров транспорт и логистика с 18% отметили в исследовании

Замыкают список сферы IT, маркетинга, рекламы и СМИ, а также финансов и страхования.