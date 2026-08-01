Москва1 авг Вести.По результатам года работающие пенсионеры будут получать дополнительные выплаты, максимальный размер которых после индексации равен 470 рублям. Об этом ИС "Вести" рассказал доцент РЭУ им.Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Он добавил, что все расчеты происходят в автоматическом режиме.

Не надо никуда никаким пенсионерам бежать в какие-то пенсионные фонды. Эта индексация проходит каждый год в автоматическом режиме. Это связано с тем, что работающие пенсионеры по результатам года получают дополнительные баллы. Обычно это не более трех баллов. Один балл у нас 156 рублей, три балла - это получается в районе 470 рублей. То есть максимальная сумма индексации будет таковой рассказал Тимофеев

Ранее в Госдуме перечислили список льгот, на которые могут рассчитывать работающие пенсионеры. Среди доступных льгот дополнительный отпуск, а также оплачиваемые дни для медицинских обследований.