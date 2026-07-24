Исследование: зарплаты инженеров в промышленности растут в России быстрее всего

Аналитики назвали профессии с самой быстрорастущей зарплатой в России Исследование: зарплаты инженеров в промышленности растут в России быстрее всего

Москва24 июл Вести.В настоящее время в России быстрее всего растут зарплаты инженеров в промышленности и медицинского персонала коммерческих клиник. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

По данным на 1 июля 2026, по темпам прироста зарплат за год лидируют ИТР в промышленности (+10,5%). На втором месте - медики (+10,2%). На третьем - ритейл (+9,6%) говорится в исследовании, которое приводит РИА Новости

Аналитики обратили внимание, что среди инженеров особенно выделяются специалисты по автоматизированным системам управления технологическими процессами (+27 тыс. рублей, или 17,6%), а также технологи (+18 тыс. рублей, или 15,4%). У медперсонала частных клиник выше всего годовой прирост зарплатных предложений у кардиологов (+23 тыс. рублей, или 17,7%) и неврологов (+20 тыс. рублей, или 13,8%).