Названы самые востребованные профессии этой осенью Работодатели активнее всего ищут водителей и продавцов в преддверии осени

Москва14 авг Вести.Водители, менеджеры по продажам и продавцы стали наиболее востребованными специалистами у российских работодателей на осень 2026 года. Об этом РБК сообщили в hh.ru.

К началу августа на платформе было размещено более 945 тыс. вакансий, а медианная предлагаемая зарплата с начала года выросла на 10% и достигла 89,4 тыс. рублей. Наибольшая доля предложений пришлась на рабочие специальности — 28%, при этом спрос на них с начала года увеличился на 67%.

Наиболее высокую зарплату среди десятки самых востребованных специалистов работодатели предлагают синим воротничкам. Лидируют водители — 214,6 тыс. рублей, что почти в два раза больше, чем в начале этого года (108,1 тыс. рублей) сообщила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова

Всего работодатели разместили около 45 тыс. вакансий для водителей, 38,5 тыс. — для менеджеров по продажам и 35,7 тыс. — для продавцов. Также в число наиболее востребованных специалистов вошли разнорабочие — 26 тыс. вакансий и кладовщики — 25,2 тыс.

Компании преимущественно ищут сотрудников без опыта или со стажем до трех лет: для них доступно около 560 тыс. предложений. Медианная зарплата в этой категории составляет 80,8 тыс. рублей. Для специалистов с опытом более шести лет открыто около 12 тыс. вакансий, а медианное зарплатное предложение достигает 154,6 тыс. рублей.

Помимо рабочих специальностей, значительная часть вакансий приходится на продажи — 20%, строительство — 18%, логистику — 16%, обслуживание и розничную торговлю — по 13%.

Среди других высокооплачиваемых востребованных рабочих специальностей hh.ru выделяет электромонтажников, которым предлагают в среднем 156,3 тыс. рублей, и разнорабочих — 119,2 тыс. рублей.