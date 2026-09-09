Названы рабочие специальности от ₽100 тыс., спрос на которые растет

Названы рабочие специальности от ₽100 тыс., на которые еще растет спрос Названы рабочие специальности от ₽100 тыс., спрос на которые растет

Москва9 сен Вести.Спрос на линейных рабочих в России продолжает расти, но только в дефицитных категориях. Остается высокой востребованность кладовщиков, приемщиков, упаковщиков товара, водителей, курьеров и операторов производственных линий и станков числового программного управления, пишет РБК со ссылкой на исследования hh.ru и ПЭК.

Среди рабочих с зарплатой выше 100 тыс. руб., спрос вырос на: водителей — на 52% (до 52,8 тыс. вакансий); кладовщиков — в два раза (до 27,9 тыс. предложений).

Среди остальных рабочих вакансий спрос выглядел так: операторы производственных линий — количество предложений для этой категории персонала выросло в три раза год к году, до 24,6 тыс.; операторы станков с ЧПУ — на 27%, до 3,8 тыс.; упаковщики — на 20% год к году, до 20,4 тыс.

Зарплата дефицитных рабочих выросла с требованиями работодателей. Так, в июле медианный доход водителей составил 204,3 тыс. руб., что на 41% больше, чем в предыдущем году. Курьеры стали зарабатывать порядка 190 тыс. руб. (+37%), а кладовщики — 108,2 тыс. руб. (+46%).

По остальным категориям темпы найма замедлились: работодатели стремятся сохранить существующие команды.

Для сотрудников линейных профессий все большее значение имеют предсказуемость дохода, возможность выбирать смены, комфортные условия труда и перспектива профессионального роста отметила Дарья Харитонова, руководитель управления подбора и адаптации персонала ПЭК

В исследовании говорится, что в июле 2026 года потребность бизнеса в водителях выросла на 82%, а число вакансий достигло 52,8 тыс. Наиболее востребованными оказались водители-экспедиторы, занимающиеся приемкой, сопровождением грузов и оформлением документов в точках разгрузки.

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми сферами труда в России стали управление ценными бумагами, пенсионными резервами в негосударственных фондах и аренда медицинских приборов.