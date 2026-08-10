Котяков: в России растет спрос на робототехников и операторов БАС

Названы самые перспективные профессии в России Котяков: в России растет спрос на робототехников и операторов БАС

Москва10 авг Вести.В России устойчиво растет спрос в том числе на специалистов по робототехнике и операторов беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По словам министра, эти профессии пока не являются массовыми.

Но спрос на них устойчиво растет - специалист по робототехнике, оператор БАС, специалист по внедрению ИИ. Эти направления однозначно перспективны и будут пользоваться спросом работодателей сказал Котяков

Вместе с тем, по его словам, в промышленных регионах зафиксирован высокий спрос на операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и операторов производственных линий. Также, отметил Котяков, продолжается рост потребности в операторах промышленных установок и машин.

Как сообщалось ранее, потребность российского рынка беспилотных авиационных систем в операторах гражданских дронов возрастет в 20 раз к 2035 году.