Доходы самозанятых в России за год выросли более чем на 14%

СМИ назвали, в какой сфере у самозанятых больше всего выросли доходы Доходы самозанятых в России за год выросли более чем на 14%

Москва7 сен Вести.Доходы самозанятых в России с августа 2025 года по август 2026 года увеличились на 14,2%. Об этом свидетельствуют данные профильных статистических платформ, которые приводит MK.RU.

Отмечается, что при общем увеличении заработков за год медианный доход самозанятых остается ниже 32 тысяч рублей.

Наиболее заметно выросли выплаты самозанятым в сфере ремонта и строительства – на 20,3%. Доходы специалистов по ремонту компьютеров увеличились на 18,3%, дизайнеров – на 13,7%, а занятых в бухгалтерских услугах – на 10%.

По данным Росстата, в январе-мае 2026 года вне штата работал 41% занятых на рынке труда россиян. За год число самозанятых увеличилось примерно на 80 тысяч и к началу лета достигло около 30,5 миллиона человек.

С августа россияне в статусе самозанятых имеют право получать выплаты по больничным. Для этого необходимо подключиться к программе добровольного страхования, которая начала действовать с начала 2026 года.