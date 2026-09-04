Стали известны регионы России с самым высоким ростом зарплат В Костромской области зафиксировали наибольший рост зарплат в России за лето

Москва4 сен Вести.Наибольший рост заработных плат за лето 2026 года отмечен в Костромской области, средний размер составил 96,3 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные "Авито Работа".

В регионе активнее всего зарплаты росли в ретейле - на 20% в год до 54,6 тыс. рублей в месяц, а также в деревообрабатывающей промышленности - на 12%, до 78,1 тыс. рублей. Среди самых высокооплачиваемых специалистов оказались монтажники (в среднем 150 тыс. рублей в месяц), арматурщики (145,5 тыс. рублей) и комплектовщики (121,7 тыс. рублей).

Быстрее всего зарплатные предложения растут там, где работодателям приходится конкурировать за ограниченный круг специалистов. Особенно это заметно в ретейле, строительстве и ЖКХ — сферах, где традиционно сохраняется высокий спрос на кадры сказал директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов

Второе место по росту зарплат заняла Оренбургская область, где средние предложения выросли на 51% за год, до 91,3 тыс. рублей в месяц, а третье - Орловская область (+51% до 89,9 тыс. рублей в месяц). Далее в списке идут Чукотский автономный округ, Мурманская, Смоленская, Липецкая и Вологодская области.

Ранее в Росстате заявили, что средняя заработная плата более 200 тыс. рублей в июне 2026 года выплачивалась работникам пяти сфер.