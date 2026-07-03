Три региона РФ зафиксировали средние зарплаты свыше 200 тысяч рублей в апреле

В трех регионах России средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей Три региона РФ зафиксировали средние зарплаты свыше 200 тысяч рублей в апреле

Москва3 июл Вести.В апреле текущего года жители трех российских регионов получили средние заработные платы, превышающие 200 тысяч рублей.

Об этом сообщает РИА Новости, опираясь на анализ статистических данных.

В материале указывается, что лидирующие позиции по размеру трудовых доходов занял Чукотский автономный округ, где среднемесячная зарплата достигла почти 251 тысячи рублей (+ 12,1% в годовом выражении).

Следом идут Ямало-Ненецкий автономный округ, где средний доход жителей составил 211,4 тысячи рублей, и Магаданская область, где зафиксирован уровень в 204,7 тысячи рублей. В этих регионах годовой прирост среднемесячных начислений составил 14,7% и 20,5% соответственно.

Ранее сообщалось, что в Москве средняя заработная плата за последние 5 лет выросла более чем на 103 тысячи рублей.