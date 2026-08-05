Москва5 авг Вести.Число самозанятых в Москве превысило 2,4 млн человек. Только за шесть месяцев 2026 года зарегистрировалось больше 150 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы – главу департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

По ее словам, город предоставляет самозанятым разнообразные условия для развития: от удобных цифровых сервисов до обучающих программ. Это позволяет эффективно встраиваться в экономику Москвы.

Жители города все чаще становятся самозанятыми говорится в сообщении

Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указанными при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, а также реклама и маркетинг, уточнили в пресс-службе департамента.

Там также отметили, что в первом полугодии самозанятые перечислили в бюджет Москвы больше 10,6 млрд рублей. Это на 7 процентов больше, чем за тот же период предыдущего года.