Москва14 авгВести.Безработица в Москве выросла на 70% до 98 тысяч человек за год, заявило издание "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Также выросло число безработных в Свердловской области - оно увеличилось на 84% до 56,8 тысяч человек.
Для экономики это означает постепенный уход от дефицита кадров, который ранее ограничивал возможности компаний и разгонял издержки. Однако резкого роста безработицы пока не ожидаетсяговорится в публикации
Ранее Россия заняла первое место среди стран "Большой двадцатки" (G20) по уровню занятости населения, обойдя по этому показателю Японию и Южную Корею. На конец июня доля безработных в стране составила 2,2%.
До этого премьер России Михаил Мишустин назвал ситуацию на рынке труда в России стабильной.