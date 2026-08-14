Росстат: безработица в Москве за год выросла на 70% до 98 тыс. человек

В Москве начала расти безработица Росстат: безработица в Москве за год выросла на 70% до 98 тыс. человек

Москва14 авг Вести.Безработица в Москве выросла на 70% до 98 тысяч человек за год, заявило издание "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Также выросло число безработных в Свердловской области - оно увеличилось на 84% до 56,8 тысяч человек.

Для экономики это означает постепенный уход от дефицита кадров, который ранее ограничивал возможности компаний и разгонял издержки. Однако резкого роста безработицы пока не ожидается говорится в публикации

Ранее Россия заняла первое место среди стран "Большой двадцатки" (G20) по уровню занятости населения, обойдя по этому показателю Японию и Южную Корею. На конец июня доля безработных в стране составила 2,2%.

До этого премьер России Михаил Мишустин назвал ситуацию на рынке труда в России стабильной.