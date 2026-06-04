Росстат: безработица в России составила в апреле 2,2%, как и в марте

Росстат: уровень безработицы в России составил в апреле 2,2% Росстат: безработица в России составила в апреле 2,2%, как и в марте

Москва4 июн Вести.Уровень безработицы в России составил в апреле 2,2%, как и в марте, сообщает Росстат.

В феврале уровень безработицы снижался до 2,1%, что стало минимальным показателем с 1991 года.

В декабре 2025 года безработица составила 2,2%, в ноябре - 2,1%, в сентябре и октябре - 2,2%, в августе - 2,1%, в мае-июле - 2,2%, в марте и апреле - 2,3%, в январе-феврале - 2,4%.

Общая численность безработных в России составила к концу апреля 1 млн 676 тыс. человек, что на 2 тыс. больше, чем в марте.