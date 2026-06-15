К платформе для партнеров MAX смогут подключиться свыше 16 миллионов самозанятых

Более 16 миллионов самозанятых смогут подключиться к Платформе для партнеров MAX К платформе для партнеров MAX смогут подключиться свыше 16 миллионов самозанятых

Москва15 июн Вести.Более 16 млн российских предпринимателей, оформивших самозанятость, получили возможность присоединиться к Платформе для партнеров МАХ. Об этом сообщили в пресс-службе национального мессенджера.

Инструмент позволяет предпринимателям создать собственный публичный канал и привлекать аудиторию, а также наладить работу с клиентами с помощью чат-ботов.

К концу мая к Платформе подключились свыше 500 тысяч компаний и организаций.

Для получения доступа необходима авторизация через сайт мессенджера, затем нужно указать профиль "Самозанятый" и пройти верификацию через портал "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") и мессенджер MAX запустят внутри приложения функцию бесконтактной оплаты.