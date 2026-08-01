В России с 1 августа повысят пенсии, а квитанции за ЖКУ станут прозрачнее

С августа в России вступят в силу нововведения в сфере выплаты пенсий и ЖКУ В России с 1 августа повысят пенсии, а квитанции за ЖКУ станут прозрачнее

Москва1 авг Вести.С 1 августа 2026 года в России вступит в силу ряд изменений, касающихся перерасчета пенсий, нововведений в платежках за услуги ЖКХ, выплат по больничным листам для самозанятых и льгот по картам "Мир".

Утверждается, что размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочной пенсионной выплаты – на 19,32%.

Изменения коснутся и квитанций за ЖКУ. Теперь разделы "текущий ремонт" и "содержание общего имущества" будут разделены, что сделает оплату по ним прозрачнее.

В августе самозанятые получат первые выплаты по больничным листам. Размер выплат определяется выбранной страховой суммой (35 тысяч или 50 тысяч рублей), а также страховым стажем.

Кроме того, с августа на сервисе "Госуслуги" можно будет получить льготы по карте "Мир". В эксперименте участвуют Башкортостан, Ростовская и Тюменская области.

Ранее Министерство финансов России разработало поправки в закон об ОСАГО, которые предполагают введение запрета на превышение размера полного лимита имущественной выплаты страховщика за ремонт автомобиля в размере 400 тысяч рублей.