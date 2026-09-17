Москва17 сен Вести.Новый законопроект Минэкономразвития для регулирования платформенной экономики защитит отечественного продавца от дискриминации на рынке. Об этом ИС "Вести" рассказал юрист Эдуард Бурушко.

Минэкономразвития России разработало второй пакет законопроектов для регулирования платформенной экономики. В нем предложено ввести запрет для маркетплейсов брать комиссию с российских продавцов выше, чем с иностранных. Документ 15 сентября был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Самая громкая новелла, которая в нем указана — это равные комиссии. Сегодня российский продавец на маркетплейсе платит может платить, вернее, за те же услуги больше, чем иностранные. Наш предприниматель из Рязани, например, платит за логистику и продвижение по одному тарифу, а продавец из-за рубежа по-другому, льготному. Этот законопроект как раз-таки это запрещает. За аналогичную услугу с российского партнера нельзя будет брать больше, чем иного лица. И вот здесь, скажем так, первая деталь, в которой, как водится, прячется дьявол. Запрет здесь односторонний. Брать с россиян больше нельзя, а вот с иностранцев больше — пожалуйста. То есть это не уравниловка как таковая, а именно защита отечественного продавца от дискриминации на его же рынке пояснил он

Юрист обратил внимание на то, что площадку обяжут перечислять продавцу выручку не позднее 30 дней. Продавец получит право устанавливать минимальную цену своего товара, и площадка не сможет продавать дешевле без его согласия.

Сейчас это по-другому все формируется. Захотел выйти из акций и вышел. И главное, за это нельзя будет наказывать, занижать рейтинг, прятать товары из поиска, блокировать кабинет и так далее. Сегодня несогласие с площадкой, сейчас это заканчивается именно так: тихой цифровой ссылкой на последнюю страницу выдачи. И третий блок наконец касается каждого, кто нас слушает и хоть раз заказывал что-то в интернете. Закон наконец разводит два понятия: отказ от товара, пока его вам не передали, и возврат после получения. Качественный товар можно будет вернуть в течение семи дней. А если вам при этом письменно не объяснили порядок возврата, то в течение трех месяцев сказал Бурушко

Ранее стало известно, что маркетплейсы обяжут сделать равной комиссию российских и зарубежных селлеров.