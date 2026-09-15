Москва15 сенВести.Минэкономразвития подготовило второй пакет мер по регулированию платформенной экономики, согласно которому маркетплейсы должны будут уравнять комиссии российских и зарубежных продавцов. Об этом следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно новым правилам, операторам площадок запрещается устанавливать для российских юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых комиссию выше, чем для иностранных партнеров.
Оператор не вправе устанавливать для партнеров, являющихся российскими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" ..., размер вознаграждения оператора ..., превышающий размер вознаграждения ..., устанавливаемый для иных лицсказано в документе
Кроме того, в документе маркетплейсы обязали проверять сведения в карточках товаров до их публикации. Также в уже размещенных карточках не должно быть недостоверных данных.
В марте Минцифры сообщило, что маркетплейсы из реестра цифровых платформ будут обязаны открывать пункты выдачи заказов в отделениях "Почты России".