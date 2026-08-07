У маркетплейсов в ЕАЭС будут единые правила работы Мишустин анонсировал единые правила работы маркетплейсов в ЕАЭС

Москва7 авг Вести.Решение об утверждении соглашения об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) запустит в объединении единые правила работы маркетплейсов. Такое заявление сделал российский премьер Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Киргизии.

Утвердим соглашение об электронной торговле товарами на внутреннем союзном рынке сказал Мишустин

По словам премьера, соглашение должно защитить интересы и продавцов, и покупателей. Мишустин добавил, что у бизнеса появятся единые понятные правила, а покупателям станет доступен более широкий выбор товаров на маркетплейсах.

47-е заседание ЕМПС посвящено развитию интеграции по ключевым направлениям, оно проходит в Чолпон-Ате.