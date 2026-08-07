Мишустин принял участие во встрече премьеров ЕАЭС с Жапаровым

Мишустин и премьеры ЕАЭС встретились с президентом Киргизии Жапаровым Мишустин принял участие во встрече премьеров ЕАЭС с Жапаровым

Москва7 авг Вести.Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с главами правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе российским премьером Михаилом Мишустиным, накануне расширенного заседания Евразийского межправительственного совета.

Помимо российского премьера, на встрече присутствовали главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, представляющий государство-наблюдатель при ЕАЭС, и председатель Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Переговоры прошли в доме-музее писателя Чингиза Айтматова в культурном центре "Рух Ордо", расположенном рядом с государственной резиденцией "Чолпон-Ата", где проходят мероприятия по линии ЕАЭС.

Накануне состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе. По словам вице-премьера России Алексея Оверчука, ключевой темой повестки стала продовольственная безопасность.