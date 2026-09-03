Москва3 сен Вести.Маркетплейс - преимущественно рекламно-логистическая площадка, проверить оригинальность всех товаров, размещенных на нем, объективно тяжело. Так что, начав работать с государственными информационными системами, недобросовестные продавцы лишились возможности размещать купленные или ненастоящие сертификаты.

Об этом заявил ИС "Вести" директор департамента цифровых технологий Торгово-промышленной палаты (ТПП) Российской Федерации, член Общественного совета при Минцифры РФ Владимир Маслов.

Cистема верификации продавцов знаками верификации – галочками – сработала не лучшим образом. Качество проверки может измениться с подключением маркетплейсов к государственным информационным системам, указал он.

[На маркетплейсах] достаточно тяжело, скажем так, проверить все. На товары, которые у них есть, по причине того, что если у вас, например, миллион отгрузок в сутки, а это правда, эта цифра как бы не из головы, да, то это сделать достаточно сложно. Инициатива хороша с тех позиций, что теперь маркетплейсы работают с государственными информационными системами и, скажем так, купленные или ненастоящие сертификаты там просто размещать теперь бессмысленно недобросовестным, соответственно, селлерам сказал Маслов

С 1 сентября вступили в силу уточнения к закону о защите прав потребителей. Продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах размещая свои товары, должны будут прикреплять подтверждающие подлинность продукции официальные документы.

Маркетплейс Ozon расширил географию бизнеса, пункты выдачи заказов открылись в Монголии.