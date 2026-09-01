Ozon пришел в Монголию Маркетплейс Ozon расширил географию бизнеса до Монголии

Москва1 сен Вести.Онлайн-ритейлер Ozon запустил продажи в Монголии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В публикации отмечается, что республика стала девятой страной, где маркетплейс открыл свои пункты выдачи заказов.

Согласно информации компании, монгольским гражданам стали доступны для приобретения свыше 90 миллионов товаров разнообразных категорий.

По данным компании, на первом этапе срок доставки составит до десяти дней. Забрать заказ можно будет в отделениях "Почты Монголии" по всей стране.

Ранее стало известно, что осенью маркетплейсы начнут работать по новым правилам: вступает в силу закон "О платформенной экономике". Его цель — сбалансировать отношения между площадками и продавцами.