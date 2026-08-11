Россия и Монголия договорились о дополнительных поставках топлива

Россия увеличит поставки топлива в Монголию Россия и Монголия договорились о дополнительных поставках топлива

Москва11 авг Вести.Монголия договорилась с Россией о дополнительных поставках нефтепродуктов в республику. Об этом сообщил глава монгольского министерства промышленности и минеральных ресурсов Гонгорын Дамдинням в соцсети X.

Договоренности об увеличении поставок были достигнуты с руководством российских нефтяных корпораций и Минэнерго РФ. Речь идет о ввозе 25 тысяч тонн бензина АИ-92 и пяти тысяч тонн авиакеросина.

Несмотря на сложную ситуацию внутри страны, я выражаю благодарность правительству РФ и предприятиям за помощь в преодолении этого беспрецедентно трудного периода написал монгольский министр

Ранее стало известно, что в Монголии с 4 августа введены ограничения на заправку автомобилей бензином.