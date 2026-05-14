В "Газпромнефть-Аэро" рассказали, по каким принципам отбирают импортеров топлива Корпачев: "Газпромнефть-Аэро" выбирает стабильные страны для поставки топлива

Москва14 мая Вести.Выбор компанией "Газпромнефть-Аэро" стран-партнеров по поставке авиатоплива основан на принципах стабильности и предсказуемости, среди таких государств Сербия, ОАЭ, Турция и Вьетнам, рассказал ИС "Вести" руководитель международных продаж авиатоплива компании Дмитрий Корпачев.

Авиатопливная компания начала переход на российские индикаторы еще в 2019 году. После успешного завершения этого процесса для всех российских покупателей компания приступила к его масштабированию на иностранных партнеров.

У нас, конечно же, большое количество международных партнеров — из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Вьетнама, Сербии и других стран. Авиакомпании выбирают [партнеров] там, где стабильнее, лучше, комфортнее и более предсказуемо пояснил Корпачев

Ранее сообщалось, что Россия станет поставщиком авиатоплива в Монголию. На данный момент Россия является самым крупным поставщиком дизельного топлива и бензина в страну — более 90%.

С дефицитом авиатоплива из-за ближневосточного конфликта столкнулись авиакомпании из Европы. Еврокомиссия (ЕК) прогнозировала возможность отмены авиарейсов из-за нехватки авиационного топлива.