Пантелеев: рост цен на нефтепродукты минимально отражается на авиакомпаниях в РФ

Москва21 апр Вести.Российские авиакомпании испытывают минимальное влияние от изменения мировых цен на нефтепродукты. Об этом исполнительный директор аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев рассказал в интервью ИС "Вести".

Согласно показателям с товарно-сырьевых бирж, в России фиксируется незначительный рост цен на авиакеросин, отметил эксперт.

Сегодня для российских авиакомпаний изменение цен на нефтепродукты ощущается минимально. … Мы видим, что рост цен, например, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, а также те индикаторы, которые отслеживает биржа по стоимости топлива в московских аэропортах, – все эти показатели свидетельствуют о незначительном росте цен на авиакеросин в нашей стране. … Поэтому говорить о каком-то влиянии нынешней ситуации на стоимость авиабилетов точно не приходится объяснил Пантелеев

Ранее автор ИС "Вести" Евгений Попов предложил странам Европы обратиться к России с просьбой о поставках керосина или нефти, чтобы решить вопрос с нехваткой авиационного топлива.