Москва5 мая Вести.После разрастания ближневосточного конфликта список стран, которые высказывают возросшее желание импортировать российскую нефть, значительно расширился. Об этом генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" Тамара Сафонова сообщила в интервью ИС "Вести".

Она напомнила, что с начала специальной военной операции на Украине ряд стран прекратили торговые отношения с Россией.

Но сейчас на фоне кризисных явлений эти страны обратно возвращаются с инициативой приобретать российские энергоресурсы. После разрастания ближневосточного конфликта в марте-апреле мы уже наблюдали интерес … из тех стран, которые сейчас активно интересуются приобретением российской нефти. Это, конечно, Япония, Филиппины, Южная Корея, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Индонезия, Бангладеш. Я думаю, что этот список можно продолжить, потому что на текущий момент .... для российских предприятий наступил рынок продавца рассказала Сафонова

Ранее сообщалось, что цены на нефть на глобальном рынке достигли максимальных значений с июля 2022 года. Основной причиной роста стоимости сырья стала продолжающаяся эскалация конфликта на Ближнем Востоке.