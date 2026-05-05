Москва5 маяВести.После разрастания ближневосточного конфликта список стран, которые высказывают возросшее желание импортировать российскую нефть, значительно расширился. Об этом генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" Тамара Сафонова сообщила в интервью ИС "Вести".
Она напомнила, что с начала специальной военной операции на Украине ряд стран прекратили торговые отношения с Россией.
Но сейчас на фоне кризисных явлений эти страны обратно возвращаются с инициативой приобретать российские энергоресурсы. После разрастания ближневосточного конфликта в марте-апреле мы уже наблюдали интерес … из тех стран, которые сейчас активно интересуются приобретением российской нефти. Это, конечно, Япония, Филиппины, Южная Корея, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Индонезия, Бангладеш. Я думаю, что этот список можно продолжить, потому что на текущий момент .... для российских предприятий наступил рынок продавцарассказала Сафонова
Ранее сообщалось, что цены на нефть на глобальном рынке достигли максимальных значений с июля 2022 года. Основной причиной роста стоимости сырья стала продолжающаяся эскалация конфликта на Ближнем Востоке.