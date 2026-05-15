Bloomberg: цена российской нефти достигла максимума с октября 2023 года

Москва15 мая Вести.В результате войны на Ближнем Востоке российская нефть подорожала до максимума с октября 2023 года. Об этом пишет Bloomberg.

По данным налоговой службы страны (РФ - прим. ред.), министерство финансов будет рассчитывать налоги для нефтедобывающих компаний в мае, исходя из средней цены на нефть марки Urals в 94,87 доллара за баррель и обменного курса 76,938 рубля за доллар США. Это составит почти 7300 рублей за баррель, что на 18% больше, чем в предыдущем месяце, и на 60% больше, чем год назад пишет агентство

Уточняется, что конфликт в Иране нарушил поставки из Персидского залива через Ормузский пролив, что привело к росту спроса на российскую нефть, и как следствие, росту ее цены.

Ранее сообщалось, что мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью на фоне войны США и Израиля с Ираном.