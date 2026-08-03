Москва3 авг Вести.В Монголии автомобили начнут заправлять топливом по четным и нечетным госномерам с ограничением до 50 тыс. тугриков (почти $14), на которые можно купить около 17,6 литра бензина. Об этом заявил министр промышленности и минеральных ресурсов страны Гонгорын Дамдинням по итогам заседания штаба по ЧС в связи с очередями на автозаправках.

Ограничительные меры начнут действовать с 4 августа.

Начиная с 4 августа бензин и дизельное топливо будут распределяться по четным и нечетным номерам автомобилей. Их можно заправить за один раз на сумму не более 50 тыс. тугриков. Это регулирование направлено на рациональное распределение нефтепродуктов сказал глава ведомства

Он пояснил, что Монголия импортирует до 97% бензина и дизельного топлива из России. Однако из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе с поставками нефтепродуктов возникли сложности. При этом доставка вагонов с топливом по железной дороге и последующая отгрузка на автозаправочные станции идут в круглосуточном режиме.

Дамдинням также озвучил некоторые цифры. Так, потребление нефтепродуктов в Монголии растет на 14% ежегодно. Из 178 предприятий со специальными лицензиями на импорт топлива, лишь 20 фактически поставляют его. При этом в стране ежемесячно потребляют до 70 тыс. тонн бензина Аи-92. На август подтверждены заказы на 50 тыс. тонн этого топлива. Также до наступления зимы в стране построят хранилища нефтепродуктов на 150 тыс. кубометров – это запас на 14 дней.