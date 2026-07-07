Москва7 июлВести.В Мордовии установлены лимиты отпуска бензина на всех АЗС региона, сообщает республиканское правительство в мессенджере MAX.
20 литров на одно транспортное средство, 60 литров дизельного топлива для легкового автомобиля; 300 литров – для грузовогоговорится в публикации
Власти уточнили, что система лимитов начинает действовать с 00:00 9 июля, и попросили граждан заправлять автомобили по мере необходимости, добавив, что заправка в канистры запрещена.
При этом лимиты не распространяются на автомобили экстренных и коммунальных служб, а также общественный транспорт.
В Саранске с 9 июля для получения актуальной информации о наличии бензина на АЗС начинает работать горячая линия – 117.
На самих заправках для организации потока будут работать волонтеры.