Правительство Мордовии установило лимиты на отпуск бензина на АЗС

В Мордовии установлены лимиты на бензин, в Саранске запущена горячая линия Правительство Мордовии установило лимиты на отпуск бензина на АЗС

Москва7 июл Вести.В Мордовии установлены лимиты отпуска бензина на всех АЗС региона, сообщает республиканское правительство в мессенджере MAX.

20 литров на одно транспортное средство, 60 литров дизельного топлива для легкового автомобиля; 300 литров – для грузового говорится в публикации

Власти уточнили, что система лимитов начинает действовать с 00:00 9 июля, и попросили граждан заправлять автомобили по мере необходимости, добавив, что заправка в канистры запрещена.

При этом лимиты не распространяются на автомобили экстренных и коммунальных служб, а также общественный транспорт.

В Саранске с 9 июля для получения актуальной информации о наличии бензина на АЗС начинает работать горячая линия – 117.

На самих заправках для организации потока будут работать волонтеры.