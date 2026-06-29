Москва29 июнВести.Ограничения на розничную продажу бензина для граждан сохранятся в Саратовской области до середины июля. Соответствующее решение принял оперативный штаб, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Решением Оперативного штаба Саратовской области по 15 июля продлеваются ранее введенные ограничения на розничный отпуск бензина на АЗС физическим лицам – не более 30 литров на машинуговорится в сообщении
Впервые ограничения на продажу топлива в розницу были введены 23 июня из-за высокого спроса. Решение принял оперштаб региона по результатам совещания с производителями и поставщиками нефтепродуктов.