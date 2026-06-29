В Саратовской области ограничения на продажу бензина сохранятся до середины июля

В Саратовской области продлили ограничения на продажу бензина в розницу В Саратовской области ограничения на продажу бензина сохранятся до середины июля

Москва29 июн Вести.Ограничения на розничную продажу бензина для граждан сохранятся в Саратовской области до середины июля. Соответствующее решение принял оперативный штаб, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Решением Оперативного штаба Саратовской области по 15 июля продлеваются ранее введенные ограничения на розничный отпуск бензина на АЗС физическим лицам – не более 30 литров на машину говорится в сообщении

Впервые ограничения на продажу топлива в розницу были введены 23 июня из-за высокого спроса. Решение принял оперштаб региона по результатам совещания с производителями и поставщиками нефтепродуктов.